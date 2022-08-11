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EVLERİNDE VE BAHÇELERİNDE KENEVİR YETİŞTİREN 3 KİŞİYE GÖZALTI

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BURSA'da evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İznik ilçesi Karatekin Mahallesi'nde Ö.Ş.Ö. (17), E.B. (23) ile R.D.?nin (62) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ihbarı üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, boyları 2 metreye kadar ulaşan ve taşıma sulama sistemi ile bakımı yapıldığı tespit edilen 783 kök kenevir, cam kavanoz içerisinde içime hazırlanmış 1 kilo 700 gram ve yine evlerin bahçesinde kurutulmaya bırakılmış içime hazır 11 kilo 700 gram olmak üzere toplam 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 3 adet sustalı bıçak ile 1 hassas teraziye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. tutuklandı, E.B. ile Ö.Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kenevir İznik Güncel Haberler

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