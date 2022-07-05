Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan iki kardeşten ablaya tutuklama AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 33 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı. AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 33 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe K. tutuklanırken, kardeşi Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Gece'nin de yer aldığı operasyonda evde yapılan aramada 33 gram madde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayşe K. ile kardeşi Zafer K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe K. tutuklanırken, Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel İncirliova Güncel Haberler

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