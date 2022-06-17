Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2) TUTUKLANDI, KARISI ADLİ KONTROLLE SERBEST Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki dairede, metamfetamin maddesi imalatı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu M.H. ile eşi Z.H. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. TUTUKLANDI, KARISI ADLİ KONTROLLE SERBEST Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki dairede, metamfetamin maddesi imalatı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu M.H. ile eşi Z.H. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Z.H. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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