Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2) - Haberler

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Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Evlerinde uyuşturucu yetiştiren çifte gözaltı (2)

TUTUKLANDI, KARISI ADLİ KONTROLLE SERBEST Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki dairede, metamfetamin maddesi imalatı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu M.H. ile eşi Z.H. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI, KARISI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki dairede, metamfetamin maddesi imalatı yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu M.H. ile eşi Z.H. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Z.H. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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