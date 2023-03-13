Evlerin yakınında bulunan yol depremde çöktü Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu.

Evlerin yakınında bulunan yol depremde çöktü

HATAY - Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu.

Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapının ise yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu. Depremde en büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'da ise hem yapılar hem de çevrede çok büyük zarar meydana geldi. Bir çok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı mahallesinde bulunan yol da, deprem nedeniyle çöktü. Evleri teyit geçen yol trafiğe kapatıldı.

Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, "Bu yol ilk depremde çöktü. Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü biz o sesle uyandık. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.