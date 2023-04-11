Evleri yıkılan aileler ormanı mesken tuttu: "Kendimizi burada güvende hissediyoruz" Çadırda yaşayan çocuklarının tek isteği, oyun parkı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören bazı afetzede vatandaşlar, kendilerini güvende hissettikleri ormanın içine...

Evleri yıkılan aileler ormanı mesken tuttu: "Kendimizi burada güvende hissediyoruz"

Çadırda yaşayan çocuklarının tek isteği, oyun parkı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören bazı afetzede vatandaşlar, kendilerini güvende hissettikleri ormanın içine kurulan çadırlarda kalıyor. Çadırda kalan çocuklar, bulundukları alana oyun parkı yapılmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal mahalle Güzelyurt'ta, depremin yıktığı evlerden kurtulan afetzede vatandaşlardan bazıları kendilerini güvende hissettikleri ormanlık alana taşındı. AFAD ve bazı yardım kuruluşları tarafından kurulan çadırlarda yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı geçimini hayvancılık ve tarım yaparak sağlıyor. Depremi unutmak isteyen çocuklar ise bulundukları alana oyun parkının yapılmasını istedi.

Kendilerini ormanlık alanda güvende hissettiklerini aktaran Mustafa Kavuzkoz, "Biz 2 aydır burada kalıyoruz. Burayı güvenli gördük. Burada doğduk burada büyüdük. Buraları tanıyoruz biliyor. Bu orman bizim. Arazimize yakın. Hayvanları olanlar var, hayvancılık yapıyor. O yüzden kendimize burayı güvenli gördük. Tek sıkıntımız evlerimizin yapılıp tekrardan çocuklarımla birlikte içine huzurlu bir şekilde girmek" şeklinde konuştu.

Her türlü yardımın yapıldığını ifade eden Gülşen Horan ise "Torunuma park istiyorum. İnşallah getirirler. Allah'ım kurban olurum devletimize insanlarımıza Allah zeval vermesin. Çok yardım ettiler. Bu acıyı da kimseye göstermesin. Ben 'Ya Allah, ya Muhammed beni kurtar' dedim. Sapsağlam çıktık evden" diye konuştu.

Yaklaşık 60 çocuğun olduğunu dile getiren Türkan Kavuzkoz da çocukların depremin izini atlatabilmeleri ve eğlenmeleri için yetkililerden oyun parkının yapılmasını istedi.

Depremin korkusunu atmak istediklerini ifade eden 8 yaşındaki Enes Kavuzkoz bulundukları alana oyun parkı yapılmasını istedi.

10 yaşındaki Gülşen Horan da "Çalıların içinde oturuyoruz. Çıkamıyoruz zaten yağmur yağıyordu. Dolu yağdı bir kez" diyerek yaşadıklarını anlattı.