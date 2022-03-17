Evleri Bombalanan Harkivliler
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Rusya'nın en yoğun şekilde saldırdığı Ukrayna kentlerinden Harkiv'de bir apartman binası vuruldu.
Rusya'nın en yoğun şekilde saldırdığı Ukrayna kentlerinden Harkiv'de bir apartman binası vuruldu. Bina sakinleri saldırı sonrası bir kez daha savaş uçaklarının sesleriyle irkildi. Kayıtlara geçen görüntülerde duyulan patlama sesinin 1 kilometreden az uzaklıktaki bir bölgeden geldiği belirtiliyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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