Evleri Bombalanan Harkivliler

Rusya'nın en yoğun şekilde saldırdığı Ukrayna kentlerinden Harkiv'de bir apartman binası vuruldu. Bina sakinleri saldırı sonrası bir kez daha savaş uçaklarının sesleriyle irkildi. Kayıtlara geçen görüntülerde duyulan patlama sesinin 1 kilometreden az uzaklıktaki bir bölgeden geldiği belirtiliyor

DailyMotion.com / Güncel