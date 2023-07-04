Evlere dadanan kadın hırsızlar adliyeye sevk edildi

KASTAMONU Kırıkkale'den geldikleri Kastamonu'da bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den hırsızlık yapmak için Kastamonu'ya gelen N.G. ve D.K. isimli iki kadın, bir evden hırsızlık yapamaya çalıştı. Girişimlerinde başarısız olan iki kadın Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.G. ve D.K. isimli kadınlar, adliyeye sevk edildi.