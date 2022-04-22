Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz

BURSA (DHA) - BURSA polisinin hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kadın şüpheliden Yonca S.'nin (29), sorgusunda, hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığı sorusuna "Ayakkabı kokuyorsa ve sıcak ise eve kısa süre önce bir kişinin geldiğini anlıyoruz. Kapıdan, evden ses gelip gelmediğini dinliyoruz. Bu şekilde birçok eve girdik, sıkıntı yaşamadık" yanıtını verdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta hırsızlık şüphelilerine yönelik Bursa merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 29'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı adreslerden çalınan 25 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para ile 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen, aralarında Yonsa S.'nin de bulunduğu 29 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.