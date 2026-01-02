Adana'da çifte cinayetin sanığına verilen 2 kez müebbetin gerekçesi açıklandı

Adana'da evlenmek istediği kadının 2 amcasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesinde 19 Eylül 2006'da evlenmek istediği kadının amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranırken 5 Mart 2024'te yakalanan ve tutuklanan Ö.F.Ç'ye 4 Aralık'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, 2006 yılında sanığın, V. Aslan ile evlenmesine karşı çıkan amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'a husumet beslediği ve bu konu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşadıkları kaydedildi.

Ö.F.Ç'nin, akrabalarının düğününe katılan Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı çıkan kavga sonucunda tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtığı belirtilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın maktulleri öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla fiilini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamamış olması nedeniyle tasarlamanın koşullarının bulunmadığı, sanığa yönelik haksız bir saldırının somut olayda olmadığı, sanığın olay yerinden ayrıldıktan sonra öfkeli şekilde yeniden olay yerine giderek fiilini gerçekleştirmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda olaya sanığın kendisinin neden olduğu, mahkememizce oluşu ve sübutu kabul edilen fiilden dolayı haksız tahrikin de koşullarının somut olayda bulunmadığı anlaşıldığından 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Olay ve dava

Merkez Yüreğir ilçesinde 19 Eylül 2006'da evlenmek istediği kadının amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranırken 5 Mart 2024'te yakalanan Ö.F.Ç. tutuklanmıştı. Sanık, 4 Aralık 2025'te Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.