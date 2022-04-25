Evlenmeden önce birbirine koruyucu aile olma sözü veren çift, 3 çocuğa kucak açtı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Ümran (49) ve Ali Dırmık (49) çifti, evlenmeden önce birbirlerine verdikleri sözü yerine getirerek biyolojik kızları dünyaya geldikten sonra ikisi kız, biri erkek üç çocuğun koruyucu ailesi oldu. Ümran Dırmık, "Çocuklarımızın gözündeki ışığı görmek çok güzel. Kardeş olarak birbirlerine çok adapte oldular, çok mutlular. Artık biz büyük bir aileyiz" dedi. İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, kentteki bilincin gelişmiş olduğunu söyleyerek 444 çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu açıkladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ev hanımı Ümran Dırmık ve memur Ali Dırmık çifti, evlenmeden önce birbirlerine söz vererek koruyucu aile olmaya karar verdi. 2005 yılında biyolojik kızları Ece Dırmık'ı kucaklarına alan çift, 2015 ve 2020 yıllarında bir kız bir erkek çocuğu, 2021 yılında bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi oldu. Şu anda biyolojik kızları 19, diğerleri sırasıyla 13, 7 ve 6 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte yaşayan aile, koruyucu ailelik sürecini anlattı.