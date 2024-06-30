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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

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Kayseri'de bir kadın, evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırarak altın, elbise ve nakit para aldı. 39 ayrı suç kaydı bulunan kadın polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de 59 yaşındaki N.K.'ya, evlilik vaadiyle 30 bin TL değerinde altın ve elbise aldırıp bin dolar da nakit parasını alan, 39 ayrı suç kaydı bulunan F.O. (33) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de N.K., evlilik vaadiyle F.O. adlı kadının kendisine 30 bin TL değerinde altın ve elbise aldırıp, bin dolar da dolandırdığını belirterek, polise gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında, 'dolandırıcılık, 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'fuhuşa teşvik' suçlarından 39 adet suç kaydı bulunan F.O., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Dolandırıcılık Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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