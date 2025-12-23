Haberler

Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de evlenme isteğini reddettiği için bir kadını yaraladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık, olay anını savunarak psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

Kayseri'de evlenme isteğini reddeden kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.S. (51), müşteki F.A. (54) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.S. savunmasında, müşteki F.A. ile yaklaşık bir yıl süren duygusal bir yakınlığının olduğunu iddia etti.

F.A'nın çalışmadığını ve bu süre zarfında kendisinden sürekli para istediğini öne süren sanık, "Bileziklerimi bile verdim. Olay günü parkta karşılaştık. F.A'nın yanında tabanca vardı. Bana nikah kıyacaktı. Evlenmek istediğimi söyledim, reddetti. Silahı bana verdi, 'vuramazsın' dedi. Nasıl oldu anlamadım. Psikolojim iyi değildi, ilaç kullanıyordum. Öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Müşteki F.A. ise 2019'da yöneticilik yaptığı apartmanda sanık ve kocasının yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra taşındığını söyledi.

Sanıkla aralarında duygusal bir yakınlık olmadığını öne süren müşteki, şunları kaydetti:

"Olay günü ekmek almak için bakkala giderken kendisini gördüm. Karşıma çıktı, para istedi. Eşinden ayrıldığını ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Ben de yardımcı olamayacağımı söyleyip dönüp giderken, arkamdan silahla ateş etmeye başladı. Oradaki vatandaşlar bana yardımcı oldu. Kolumda yüzde 40 güç kaybı var. Olayda kullanılan silah bana ait değildir. Tehditleri devam ediyor. Kendisinden şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

