Evlenme teklifini kabul etmediği için öldürülen Sinem, toprağa verildi - Haberler

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir süre birlikte olduğu Halil Korkmaz (25) tarafından evlenme teklifini kabul etmeyince tabancayla vurularak öldürülen Sinem Sökmen (35), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'ndeki Tarsus Hali'nde meydana geldi. Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi. Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in başına ateş etti. Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Halil Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.