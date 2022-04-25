'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılarıyla araç plakasını kapatan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da araç plakasını "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatıp, bir iş yerinden jant, demir raf ve bakır kablo çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Osb) iş yerinden 5 profil demir, jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 bakır tel ve bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.Ş'nin (39) OSB'de aracının plakasını "evleniyoruz" ve "mutluyuz" yazılarıyla kapatarak dolaştığını belirledi.

Operasyonla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.