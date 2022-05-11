Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982'inci gününde - Haberler

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Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982'inci gününde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 982'inci gününde devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 982'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı ve "Evlat nöbeti" olarak anılan oturma eylemi 982'inci gününde de sürüyor.

İddiaya göre, Diyarbakır'da 2017 yılında kaçırılan oğlu Hasan Öz için eyleme katılan baba Zeki Öz, evladına seslenerek Türkiye'ye sığınmasını istedi. Öz, "Oğlum 2017'de götürüldü. O günden beri haber alamıyorum, ölü mü sağ mı bilmiyorum. Evladımı onlardan istiyorum. Evladımın gelmesi için çadırdaki eyleme katıldım. Oğlum, gel Türk devletine sığın, teslim ol. Orası senin yerin değil, teslim ol" dedi.

(Murat Başal-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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