Evlat Nöbetindeki Babalar, Babalar Günü'nü Hasretle Geçiriyor

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Evlat Nöbetindeki Babalar, Babalar Günü'nü Hasretle Geçiriyor
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Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan babalar, Babalar Günü'nü çocuklarından ayrı geçiriyor. Aileler, hala evlatlarına kavuşma umuduyla oturma eylemine devam ediyor ve Babalar Günü'nde yaşadıkları burukluğu dile getiriyor.

Evlat nöbetindeki babalar, Babalar Günü'nü çocuklarından ayrı geçiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eyleminde olan babalar, Babalar Günü'ne evlat hasreti nedeniyle buruk girdi.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, Babalar Günü'nün anlamsız olduğunu belirterek, " "Babalar Günü bizim neyimize. Evladımız yanımızda olmadıktan sonra, evladımıza kavuşmadıktan sonra. Sizin evladınız olsa, yanınızda olsa size bir çakıl taşı dahi hediye etse sizin için dünyalara bedel olur. Bizde bu da yok. Evlatlarımıza kavuşuruz o zaman Babalar Günü'nü de kutlarız, Anneler Günü'nü de kutlarız" dedi.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ ise, Babalar Günü olduğu halde nöbetlerine devam ettiklerini kaydetti. Üçdağ, "Evlatlarımızın yolunu bekliyoruz. Babalar Günü'nde gerçekten çok hüzünlü bir şekilde geçiyor. Buradan tüm evlatlara sesleniyorum. Artık bırakın, gelin. Bakın Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' süreci başladı. Bırakın silahlarınızı gelin, devletimize teslim olun. Babalarınızla, ailelerinizle kucaklaşın. Buradaki tüm aileler çok mağdur, evlatlarının yolunu gözlüyorlar. Bu süreç örgüt içinde bir fırsat, gelin teslim olun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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