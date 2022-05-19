Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız - Haberler

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Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, sadece kendi çocuğu için değil tüm Türkiye'nin çocukları için eylemde olduklarını söyledi.

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, sadece kendi çocuğu için değil tüm Türkiye'nin çocukları için eylemde olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 290 ailenin dönüşümlü olarak 990 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, evladını HDP'den istediğini belirterek, "Benim oğlumu kandırarak Kandil'e gönderdiler. HDP'den evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlumu ölü veya diri HDP'ye kaptırmayacağım. Onlarda da vicdan varsa getirirler. 15 yaşındaydı oğlum, onun ne işi var dağda? Biz burada anne ve babalar olarak hem vatan hem de evlat nöbeti tutuyoruz. Elimde Türk bayrağı ile HDP'ye meydan okuyorsam ve evladımı istiyorsam ben de Türkiye'nin dört bir yanından destek istiyorum. Sadece kendi çocuklarımız için burada değiliz. Tüm Türkiye'nin çocukları için buradayız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Aydın, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Haberler

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