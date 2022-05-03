EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELİN, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLUN

DİYARBAKIR'da, 6 yıl önce 15 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 'Oğlum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. 35 arkadaşınız, hepsi de ailelerinin kucaklarına teslim oldu. Sizi orada kandırıyorlar' dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 974 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarına buruk giren ailelere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yalnız bırakmayarak ziyaretlerini sürdürdü.

6 yıl önce 15 yaşındayken Sur ilçesinde kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, teslim ol çağrısında bulundu. Aydın, '35 aile evladına kavuştu. Ben de evladımın yolunu gözlüyorum. Biz burada anne ve babalar olarak asla yılmayacağız. Hepimiz burada evlatlarımız için mücadele veriyoruz. Eğer konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç bizi burada bırakamazdı, asla burada durmayacaktık. Görüyorsunuz bu Ramazan Bayramı da biz burada mağduruz. HDP maalesef sesimizi duymazlıktan geliyor. Bütün dünya sesimizi duydu bir tek HDP duymadı. Biz asla HDP'nin kapısından kalkmayacağız. Biz anne ve babalar olarak hepimiz evlatlarımızı istiyoruz. Öyle 14- 15 yaşlarındaki çocukları kandırarak, terör örgütüne vererek, ellerine boylarından büyük silahları vererek inanın siyaset olmaz. HDP yanlış yoldadır. HDP gerçekten Kürt için mücadele veriyorsa biz burada hepimiz Kürt'üz. Eğer onlarda da biraz vicdan varsa gelsinler, bu Kürt halkına sahip çıksınlar. HDP milletvekilleri evde nasıl çocuklarının yüzüne bakıyorlar, biz hayret ediyoruz. Eğer oğlum da beni duyuyorsa oğlum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. 35 arkadaşınız, hepsi de ailelerinin kucaklarına teslim oldu. Sizi orada kandırıyorlar' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel