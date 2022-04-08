EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR

DİYARBAKIR'da, 17 yaşındayken, Siirt'te kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, "8 yıldır evladımı göremiyorum. Garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 949 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Siirt'in Şirvan ilçesinde, 2014 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, 'teslim ol' çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"8 yıldır evladımın sesini duymadım. Bunlar, 'özgürlük', 'barış', 'demokrasi', 'insan hakları' diyorlar. Bu nasıl özgürlük ve eşitliktir, bu nedir? Yeter. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar. O dağdakilerin çoğu, bizim gibi garibanların çocukları. Anne, babalarınızın yanına gelin. Teslim olun, ceza yok. Niye öleceksiniz, niye öldüreceksiniz? Oğlum, dayanacak gücümüz kalmadı. Seni çok özledik, ben seni affettim. Annen hasta oğlum. Eve dönmeni bekliyoruz."