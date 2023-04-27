Evlat nöbetindeki annelerden çağrı: "Biz evladımızı istiyoruz onlar ise oy istiyorlar, utanmıyorlar mı?"VAN Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, 14 Mayıs'ta kimsenin HDP'ye oy vermemesini istedi.

Evlat nöbetindeki annelerden çağrı: "Biz evladımızı istiyoruz onlar ise oy istiyorlar, utanmıyorlar mı?"

VAN Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, 14 Mayıs'ta kimsenin HDP'ye oy vermemesini istedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 57 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"24 bayramdır kızımdan ayrıyım"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012 yılından bu yana evlat mücadelesi verdiğini hatırlattı. Haklı mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sancar, "Bu 24 bayramdır ben kızımdan ayrıyım. Benim yüreğim buruk, bir yanım eksiktir. HDP, bayram günü yine kızımın yaralı olduğu bir video paylaşmış. Benim evimde bayram yoktu, gözyaşı ve üzüntü vardı. Kimse bu HDP'ye oy vermesin. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kimse HDP'ye oy vermesin, onlar meclise girmesin. Bu annelerin gözyaşlarını görsünler. Bize acısınlar. Evlat mücadelesinden ötesi var mı? Bizim bir evlat mücadelesidir. Biz sadece HDP'den evladımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mın yüzüne, gülüşüne, sesine hasretim. Bugün bir anne daha evladına kavuştu. Ha benim evladım, ha onun evladı. Hangi çocuk gelirse kendi çocuğumuz gelmiş gibi seviniyoruz. Rabbimin izniyle biz evladımıza kavuşacağız" dedi.

"Biz evladımızı, onlar ise oy istiyorlar"

9 senedir oğlundan ayrı kaldığını aktaran Saliha Mert isimli anne ise "Bu kaç bayram oldu unuttum. Bizim evde zaten bayram olmuyor ki. HDP yüzünden gözümüz hep yaşlı. Masum çocuklarımızın ne hayalleri vardı. Çocuklarımız şimdi çok güzel yerlerde olabilirdi. Biz evladımızı istiyoruz, onlar oy istiyorlar. Utanmıyorlar mı? Onlara oy verenler ellerini vicdanlarına koysunlar, gözyaşlarımızı görsünler. HDP oraya gitse yine çocukları çalacak. Yine çocuklarımızın aklına girecekler. Biz çocuklarımızı kaybettik, başka çocuklar olmasın. Oy vermesinler bunlara, meclise girmesinler onlar. Elinizi vicdanınıza koyun sonra oy verin" ifadelerini kullandı.