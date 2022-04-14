EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: YETER ARTIK GERİ DÖN

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, 'Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Aysun, eğer beni görüyorsan, yeter artık geri dön. Senin dönmeni istiyoruz' dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 955 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'da 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, evladını çok özlediğini söyledi.

Arslan, 'Yaklaşık 3 yıldır eylemimi sürdürüyorum. Aysun'um gelmeden ben buradan kalkmayacağım. Benim kızımın suçu ve günahı neydi' Benim suçum günahım ne? Benim kızımı benden almış, dağa götürmüşler. Yazık günah değil mi bu annelere ve babalara? Artık evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımız için buradayız. Evlatlarımızı almadan da buradan kalkmayacağız. Aysun eğer beni görüyorsan yavrum, yeter artık geri dön. Senin dönmeni istiyoruz? diye konuştu.