Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol

Demirören Haber Ajansı - Selim Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Evladımı benden kopardılar.

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Evladımı benden kopardılar. Ben doğurduğum, can parçamı istiyorum. Yavrum; eğer beni görüyorsan kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 302 ailenin dönüşümlü olarak 1030 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'da 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "7 yıldır evladımı benden kopardılar. Ben doğurduğum; can parçamı, Aysun'umu istiyorum. Aysun'umu HDP'den istiyorum çünkü kızım, HDP tarafından kaçırılmış. 3 yıldır burada oturuyorum. Bizi ne görüyor ne de duyuyorlar. Yavrum; eğer beni görüyorsan, duyuyorsan geri dön. Ne olur geri dön, artık bu hasret bitsin. Kaç gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title