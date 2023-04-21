Evlat nöbetindeki anne: Şeyma'm ne zaman gelirse o zaman benim bayramım

VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bırakırken, 12 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, bir bayrama daha buruk girdiğini söyledi.

VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bırakırken, 12 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, bir bayrama daha buruk girdiğini söyledi. Sancar, "Yüreğim buruk, bir yanım eksik. Onun sesine, gülüşüne, yüzüne hasret kaldım. Bayramımız yok, seyranımız yok. Şeyma'm ne zaman gelirse o zaman benim bayramım olur" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Van'daki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bıraktı. Ailelerin Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş gibi bazı illerde başlattıkları eylemle birlikte şu ana kadar 40 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Van'da 12 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Şeyma için HDP binası önünde diğer ailelerle 56 haftadır eylem yapan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' diyerek çağrıda bulundu.