Evlat nöbetindeki anne: 'Oğlum, babası korucu olduğu için dağa kaçırıldı'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor. Aileler bin 440 gündür çocuklarının yolunu gözlerken, şimdiye kadar 42 evlat hasreti son buldu. 10 yıl önce oğlunun 16 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Yusuf'un annesi Saadet Ödümlü, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evlat nöbetindeki anne Saadet Ödümlü: " Oğlum, babası korucu olduğu için dağa kaçırıldı"

Evlat direnişi bin 440'ıncı gününde aralıksız sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, çocukları için evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor. Aileler bin 440 gündür çocuklarının yolunu gözlerken, şimdiye kadar 42 evlat hasreti son buldu.

10 yıl önce oğlunun 16 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Yusuf'un annesi Saadet Ödümlü, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Eşinin güvenlik korucusu olmasından ötürü evladının kaçırıldığını söyleyen Ödümlü, "Oğlum için burada oturma eyleminde bulunmaktayım. Buradaki çocukların hepsi bizim çocuğumuzdur. Oğlum 16 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak kaçırıldı. Oğlum şimdi 25 yaşında. İnşallah çocuklarımızın hepsi dağdan inecek. Oğlum, babası güvenlik korucusu olduğu için dağa kaçırıldı. Oğlum Yusuf, yeter artık. 10 senedir senden haber alamıyorum. Kardeşinin bebeği oldu, o bebeğin hatırı için çık gel oğlum" diye konuştu.