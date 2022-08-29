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Son dakika haber! EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP'NİN EVİMİZE DÜŞÜRDÜĞÜ ATEŞ 5 YILDIR SÖNMÜYOR

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Son dakika haber! EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE HDP'NİN EVİMİZE DÜŞÜRDÜĞÜ ATEŞ 5 YILDIR SÖNMÜYOR

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Sabire Aydın, Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor dedi.

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Sabire Aydın, Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 303 ailenin dönüşümlü sürdürdüğü nöbette, 1092'nci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Oğlu Zafer'in, 2017 yılında yaz tatili için gittiği İzmir'de kandırılıp, dağa kaçırıldığını anlatan Sabire Aydın, Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor. Çocuğum, seni bekliyorum. İlk gittiğin gün gibi seni istiyorum. Ne olursun dön, gel. 3 yıldır anneler olarak burada mücadele vermeye devam ediyoruz. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi nöbetimize bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Eylül Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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