Evlat Nöbetindeki Ailelerin Bekleyişi Sürüyor

Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarını umutla bekleyişi sürüyor

Evlat direnişindeki anne Nihal Çiçek:

"Kızımı, 'annen duymasın gideceğini' diyerek kandırdılar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi yaz-kış demeden umutla sürüyor.

4 sene önce evladının PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, hasretten çocuğunun gece gündüz aklından çıkmadığını söyledi.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Uslu, "Oğlum Mahmut için her gün çadırın yolunu tutuyorum. Allah'tan ümidim, oğlumun bir gün beni görmesidir. Muhakkak o da bir gün beni özleyip geri gelecek. 4 senedir bu çadıra gelip gidiyorum. Oğlum umarım bu çilemizi görüp insafa gelir. Oğlumu insafsızlar bırakmıyor. Anne ve babaların çilesi çocuklarına kavuşmasıyla biter. 13 senedir evladımı göremiyorum. Oğlum eğer kandırılarak dağa kaçırılmasaydı askerliğini yapıp evlenerek bir yuva kurardı. Evlatlarımız gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. İnşallah bir gün oğlumun dönüş haberini alırım" dedi.

Kızı Hatun Çiçek için her gün HDP il binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu belirten Nihal Çiçek, çocuğunun 8 yıl 3 ay önce terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Çiçek, "Kızım Hatun için HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutuyorum. Kızım eğer beni duyuyorsa gelip devletimize teslim olsun. Kızımı çok özlemişim. 4 gözle çocuğumu bekliyorum. 8 yıl 3 ay önce kızım kaçırılmıştı, hala haber alamamışım. Kızıma 'annen duymasın gideceğini' diyerekten kandırmıştılar" diye konuştu.