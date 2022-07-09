EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, BU BAYRAMA DA BURUK GİRDİ

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 2019'da başladıkları evlat nöbetindeki 6'ncı bayrama da buruk girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1041'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, nöbetlerindeki 6'ncı bayramlarına da evlatları olmadan girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bektaş, 3 yıldır evladından ayrı bayram geçirmenin üzüntüsü yaşadığını belirterek, 'Diyecek kelime bulamıyorum. İçimiz buruk, evlatlarımız yok. Evlatlarımız olmayınca bayram da yok bize. İçimiz el vermiyor. Artık yeter, bu annelerin babaların hasreti bitsin. Bütün çocuklara sesleniyorum; bakın anneleriniz, babalarınız perişan. Siz orada perişansınız, biz burada perişanız. Gelin, bu annelerin, babaların hasretleri bitsinö dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için evlat nöbeti tutan Vahide Çiftçi de "Kızım ne olur, geri dön. Bugün bayram ama çok zor geçiyor. 5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor. Ne olur gel, bu bayram beraber olalım" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel