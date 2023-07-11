Evlat nöbetindeki aile sayısı 361 oldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişine bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 408'inci gününde kararlılıkla devam ederken, çocuklarını HDP'den isteyen ailelerin sayısı 361'e yükseldi.

Kardeşi Melek için Mersin'den gelerek evlat nöbetine katılan Mehmet Yalçın, kardeşinin 14 yaşındayken 1995 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia etti.

Oturma eylemini kardeşi gelene kadar sürdüreceğini söyleyen Yalçın, "Melek Yalçın adına buradayım. Devletimizin bize verdiği imkanlarla aileler çocuklarını kazanıyor. Bu vesileyle biz de evlat nöbetine katılalım dedik. İnşallah Melek kardeşim adına evlat nöbetine katılalım dedik. İnşallah böyle sesimizi duyururuz. Kardeşim eğer bizi görüp duyuyorsa geri gelmesini istiyoruz. 1995 yılında o zamanlar PKK aktifti. Kardeşim de kandırılarak dağa kaçırıldı. Kardeşim inşallah sesimizi duyup geri gelir" dedi.

Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, HDP'yle mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evlat mücadelemiz burada kararlı şekilde devam edecek. Bugün evlat mücadelemizin bin 408'inci günündeyiz. Kararlı bir şekilde evlat direnişine devam ediyoruz. Evlatları kaçırılan ailelere bir kez daha sesleniyoruz. Korkmayın, gelin hep birlikte evlatlarımızı isteyelim. Tek bir evladımız terör örgütü PKK'da olduğu müddetçe asla buradan kalkmayacağız. Biz evlatlarımızı nerede kaybetmişsek orada arıyoruz. Sonuna kadar HDP'yle mücadelemize devam edeceğiz."