Evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 960 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 3 yıl önce 26 yaşında dağa kaçırılan oğulları Vedat için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 960 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Diyarbakır'da 2019 yılında kaçırılan oğulları Vedat Bingöl için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi. Çift, evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılandı.