Evlat nöbetindeki aile sayısı, 280 oldu

DİYARBAKIR'da, çocukları için 943 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 943 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.