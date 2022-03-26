EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 274 OLDU

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 936 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerin sayısı, 2012 yılında 21 yaşındayken kaçırılan kızı Sitti için Hakkari'den gelen annesi Aydi Yiğit ile 274 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 936 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2012 yılında 21 yaşındayken kaçırılan kızı Sitti için Hakkari'den gelen annesi Aydi Yiğit ile 274'e çıktı. Nöbetteki anne ve babalar tarafından "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla karşılanan Yiğit, Kürtçe yaptığı konuşmada kızının kandırılarak dağa kaçırıldığını ve dönünceye kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.