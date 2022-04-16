EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI, 283 OLDU

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 957 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce 19 yaşındayken dağa götürülen oğlu Şeyhmus için gelen Seniha Kurt ile birlikte 283'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 957 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Diyarbakır'da 2015'te kaçırılan Şeyhmus Kurt için gelen Seniha Kurt ile 283'e çıktı. Evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılanan Kurt, Oğlum için buraya geldim. Neredeysen gel, baban kahrından öldü. Oğlum 7 yıldır kayıp, onu nereye götürdülerse getirsinler. Oğlumu HDP kandırdı. Ben oğlumu istiyorum. Öğrenciydi, okula gidiyordu. Oğlum doktor veya mühendis olacaktı. Babası kanser oldu ve öldü, babasız kaldık. Ben anneyim, 7 yıldır ciğerim yanıyor, ben de hasta oldum dedi.