Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 947 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Mardin'de 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ikizlerinden Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye yükseldi.

MARDİN (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 947 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Mardin'de 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ikizlerinden Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 947 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Mardin'de 2014 yılında lise öğrencisiyken, kaçırıldığını belirttiği ikiz çocuklarından Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye çıktı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Demir, "Oğlumu HDP kaçırdı. Ben de buraya geldim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Çocuğum lisede okuyordu. İkiz kardeşi de var, o şu an evimizde. Oğlum gelsin, devletimize teslim olsun" dedi.


Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Cemal Demir, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title