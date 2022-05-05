Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIHDP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup partili, binaya girmek isteyince 3'üncü kez gerginlik çıktı.

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

HDP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup partili, binaya girmek isteyince 3'üncü kez gerginlik çıktı. Polis, partiye girmek isteyen gruba izin vermedi. Çıkan arbedede partililerden Mehmet Sait Sırdaş ve Yunus Emre Şahan gözaltına alındı. HDP önünde çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu. Polis, diğer partilileri ise uzaklaştırdı. Polisin bina önündeki önlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Polis, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title