Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

HDP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup partili, binaya girmek isteyince 3'üncü kez gerginlik çıktı. Polis, partiye girmek isteyen gruba izin vermedi. Çıkan arbedede partililerden Mehmet Sait Sırdaş ve Yunus Emre Şahan gözaltına alındı. HDP önünde çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu. Polis, diğer partilileri ise uzaklaştırdı. Polisin bina önündeki önlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel