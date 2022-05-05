Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Haberler

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Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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6 GÖZALTI HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından, partililer binadan ayrılmak istedi.

6 GÖZALTI HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından, partililer binadan ayrılmak istedi. Ancak polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle partililerin bir süre daha binada kalmasını istedi. HDP'lilerin buna karşı çıkması üzerine yeniden gerginlik çıktı. Dışarıya çıkmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi. Bazı partililerin dışarıya çıkmak için direnmesi ve kapıyı zorlaması üzerine polis biber gazı sıktı. Çıkan arbedede 1 polis memuru hafif yaralanırken, HDP üyeleri Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt'un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan HDP'nin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı. Parti önünde güvenlik önlemleri sürüyor. EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA- DHA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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