Van'da evlat eylemine katılan anne: 'Artık bu ülkeye şehit gelmesin'

VAN'da evlat eylemine katılan Nazlı Sancar, "Bu süreçten umutluyuz, sevinçliyiz. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye olacak ve hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 110'uncu haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, aileler, 'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle slogan atmadan sessizce DEM Parti önüne geldi.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Büyüttüm, okuyup savcı olacaktı. Maalesef benim çocuğumun hayallerini çaldılar. Kızım hep diyordu ki; 'Anne, sen hiç üzülme. Ben okuyup senin hayatını kurtaracağım, kendi hayatımı kurtaracağım.' 15 yıldır ben evlat acısı çekiyorum, evladımdan ayrıyım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Her gün sosyal medya üzerinde kızımın öldüğüne dair paylaşımlar yapıyorlar. Ama onlar beni yıldıramazlar. Ben düşmanın karşısında dimdik duracağım, boynumu eğmeyeceğim" dedi.

'ARTIK BU ÜLKEYE ŞEHİT GELMESİN'

Sancar, "Bu süreçten umutluyuz, sevinçliyiz. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye olacak ve hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık bu ülkeye şehit gelmesin. Asker ve polislerimiz ölmesin artık ve hiçbir anne ağlamasın. Yıllardır ben evlat acısı çekiyorum. Yeter diyoruz, edi bese diyoruz. Sonsuza kadar da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu sürece destek veren Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de sonsuza kadar arkasındayız. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Anne olarak bu süreçten çok umutluyuz. Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu.