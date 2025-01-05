Üye Girişi
Haberler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı

Evladına kavuşan anne sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak, sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü Pkk'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak, sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1952'nci gününde devam ediyor.

Gerçekleştirilen buluşmayla evlat hasreti son bulan anne Çiğdem Adak, eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Adak, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Adak'ın sevincini paylaştığı evlat nöbetindeki anneler gözyaşı döktü.

Adak, AA muhabirine, oğlu Enes'in terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğluna kavuştuğunu ifade eden Adak, şunları söyledi:

"Oğluma kavuştuğum için şükrediyorum. Rabbim nasip etti oğlum geldi. Dileğim diğer anne ve babaların da evladına kavuşması. Allah bana yeniden evladımı verdi. Evladım adeta yeniden doğdu. Çocuğumun dönüşü benim için doğum günü oldu. Çünkü oğlum öyle bir yerdeydi ki yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum."

Adak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

"İnşallah bütün anneler sevinecek"

Oğlu Bayram için eylemini sürdüren Anne Ayten Elhaman da 7 yıldır göremediği evladını çok özlediğini belirtti.

Elhaman, "Bir anne daha evladına kavuştu. Çok mutluyuz. 4 yıldır evladına hasretti. Ben de 7 yıldır evladıma hasrettim. İnşallah oğlum Bayram da gelecek, ben de sevineceğim. İnşallah bütün anneler sevinecek." dedi.

Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Bir ailenin daha evladına kavuşmasından sevinç duyduklarını dile getiren Tokay, "Bugün 58'inci evladımıza kavuştuk. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah burada bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşur ve bu sevinci yaşarlar. Her gelen çocuk için çok sevinçliyiz. Bugün sanki bütün evlatlarımız gelmiş gibi sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu belirtmiş, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuşmasının sağlandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
img

MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı
img

Bakan Tunç'tan dikkat çeken Narin davası açıklaması
img

Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Küçük çocuk korkulukların arasından bir anda göle düştü
Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük skandal

Son Dakika Haberleri

BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.