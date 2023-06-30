Evladı dağa kaçırılan anne Sancar bir bayrama daha gözü yaşlı girdi

Vanlı anne kızından ayrı 25 bayram geçiriyor

VAN - Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır'da, daha sonra Van'da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (40), yaklaşık 12 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 12 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK'dan almak için mücadele verdi.

Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da da mücadele başlatan Sancar, bu Kurban Bayramını da buruk geçiriyor. Kızının fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözü yaşlı anne, evladının bir an önce gelip teslim olmasını istedi.

"Kızımın elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar"

İHA muhabirine konuşan Vanlı anne Nazlı Sancar, 12 yıldır HDP ve terör örgütüyle mücadele veren bir anne olduğunu belirtti. Evlat mücadelesinde kızını almak için Kato Dağı'na tek başına gittiğini ifade eden Sancar, "HDP ve PKK'da korkmadan bu mücadeleye devam edeceğim. 8-9 yaşlarındaki çocukları dağlarda annesiz büyütüyorsunuz. Bizler de evlatlarımız olmadan kiminle bayramlaşacağız. Kızım Şeyma olduğu zaman, bayramlarımız çok neşeli geçiyordu. Şeyma misafirperver ve çok uslu bir çocuktu. Kızımın elini, kolunu bağlayarak kaçırdılar ve şimdi de orada rehin almışlar. Dağdan dönerek teslim olan ve kızımı gören bir çocuk, kızım Şeyma'nın halen orada rehin olduğunu söyledi. Kızımı zorla tutuyorlar. Bizler HDP'yi sevmiyor ve istemiyoruz. Bunlar bizden ne istiyorlar? Bizim çocuklarımızı göndersinler" dedi.

"Sensiz bayramlarımız yok kızım"

Bir anne olarak sadece kızı Şeyma için değil, diğer evlatlar için de mücadele verdiğini dile getiren Sancar, "Haklı mücadelemizden vazgeçemeyeceğiz. Kızım Şeyma'm beni duyuyor ve görüyorsa gelip devlet güçlerimize teslim olsun. Kızım ben mide kanseriyim ne olur dön. Ben çok hastayım kızım, ne olursun gel. Ben senin için ayakta duruyorum. Senin için de mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim. Sensiz bayramlarımız yok kızım. Sen burada olunca bizim bayramlarımız çok farklıydı" diye konuştu.