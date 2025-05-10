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Evladı dağa kaçırılan anne, Anneler Günü'nü gözyaşıyla karşıladı

Evladı dağa kaçırılan anne, Anneler Günü'nü gözyaşıyla karşıladı
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Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nazlı Sancar, her yıl olduğu gibi bu Anneler Günü'nü buruk geçirdi. Kızı Şeyma'nın yıllar önce kaçırılmasının ardından eylemlerine devam eden Sancar, çocuklarına bu özel günü kutlamalarına izin vermedi.

Evladı dağa kaçırılan anne, "Kızım gelmeden Anneler Günü'nü kutlamam"

VAN - Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir Anneler Günü'nü yine gözyaşıyla karşıladı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı oturma eyleminin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'daki eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, 101 haftadır Van'da eylemlere katılıyor. Yaklaşık 13 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veren 43 yaşındaki Sancar, her hafta düzenli olarak eylemlere katılıyor. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için verdiği mücadeleye devam eden anne, bu Anneler Günü'nü de buruk bir şekilde geçirdi.

"Çocuklarıma bugünü kutlamalarına izin vermem"

İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar, 2012 yılında 13 yaşındaki kızının elleri kolları bağlanarak kaçırıldığını söyledi. Kızının en büyük hayalinin okuyup savcı olmak olduğunu belirten Sancar, "Hem benim hem de kızımın hayallerini çaldılar. Kızımın götürüldüğü günden bu yana huzurumuz kalmadı. Anneler Günü bizim için buruk geçiyor. Bu yıl küçük kızım 'Anne izin ver, Anneler Günü'nü kutlayalım' dedi. Ama ben 'Hayır' dedim. Hangi gün ablan gelirse, o gün benim Anneler Günüm olacak, bayramım o gün olacak. Bu yüzden çocuklarıma bugünü kutlamalarına izin vermem. Diğer çocuklarım da bu durumdan çok etkileniyor" diye konuştu.

Kızı Şeyma'ya seslenen anne Sancar, devlet güçlerine teslim olmasını isteyerek, her zaman onun arkasında olacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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