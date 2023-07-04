Evinini kundaklayan damadını tüfekle vurarak ağır yaraladı

Evini kundaklayan damadını tüfekle vurarak ağır yaraladı

Cezaevinden çıktı kayınpederi tüfekle vurdu

KARABÜK - Karabük'te geçtiğimiz ay kayınpederinin evini yakan damat cezaevinden çıktıktan sonra abisi ile birlikte kayınpederinin evine önüne gittiği sırada tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Aralarında daha önce yaşanan bir husumetten dolayı Ümit Yarbaşı

geçtiğimiz 5 Haziran'da kayınpederi Nail Yılmaz'a ait evi kundaklayarak ateşe verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan damat, yanına abisi Önder Yarbaşı'nı alarak Aydınlıkevler Mahallesi paladede caddesi üzerindeki kayınpederinin ikametgahının önüne gitti. Evin etrafında damadının gezdiğini gören Nail Yılmaz, kendisine zarar vereceğini düşünerek damadı Ümit Yarbaşı ve abisi Önder Yarbaşı'na evinin 2. Katındaki balkonundan tüfekle ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalar sonrası kanlar içinde kalan Ümit ve Önder Yarbaşı çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Yarbaşı'nın durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, Önder Yarbaşı'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polise gibi sevk edilirken kayınpeder Nail Yılmaz polislere teslim olarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeğine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.