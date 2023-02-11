EVİNİN YANDIĞINI HABER ALIP GELDİ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

ANTALYA'DA 9 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa dökerken, yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibi Hasan Cinal, evini kullanılamaz halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir sitenin 6'ncı katında meydana geldi. Hasan Cinal'ın oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını görenler durumu hemen 112 acil çağrı merkezi ve ev sahibi Hasan Cinal'a haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri büyük korku yaşayıp apartmanı boşaltırken, bir süre sonra yangın yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmek için hazırlık yapan ekiplere, vatandaşlar da yardımda bulundu. Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Oturduğu dairenin yandığını öğreneb Hasan Cinal, otomobiliyle evine geldi. Apartmana giren Cinal, bir süre sonra arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılırken, oldukça üzgün olduğu görüldü. Bir süre site içerisinde bulunan bankta oturan Hasan Cinal daha sonra tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)