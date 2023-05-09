EVİNİN PENCERESİNİ SİLMEK İSTERKEN, 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN SEVİL, HAYATINI KAYBETTİ

EDİRNE'de 5'inci kattaki evininin camını silmek isterken çıktığı pencerede dengesini kaybedip düşen Sevil Diri (44), yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi üzerindeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevil Diri, evinin camını silmek için pencereye çıktı. İddiaya göre Diri, bu sırada dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, etrafına şerit çektiği bahçede inceleme yaptı. Diri'nin cansız bedenin cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.