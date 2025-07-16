Evinin Penceresini Beğenmeyen Şahıs, İş Yerini Kurşunladı

Evinin Penceresini Beğenmeyen Şahıs, İş Yerini Kurşunladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde M.A.Ö., evinde yaptırdığı pencereyi beğenmediği için iş yerini kurşunladı. Olay sonrası yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine yaptırdığı pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43), bastığı iş yerini kurşunladı. Mermi duvara isabet ederken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15'inci Metal Sokak'ta meydana geldi. Kapı ve pencere sistemleri işi yapan F.Ç. (40), M.A.Ö.'nun evinin penceresini yaptı. Pencereyi beğenmeyen M.A.Ö., F.Ç.'nin dükkanına gidip tehditler savurduktan sonra tabancayla ateş etti. Mermi iş yerinin duvarına isabet ederken, kaçan şüpheli ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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