Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum" - Haberler

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Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum"

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum" KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besledi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum"

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besledi. "O benim arkadaşım, uğurum" diyen kadının tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesini mesken tutan bir tilki Hediye Gökmen isimli vatandaşın evinin önüne yiyecek aramak için geldi. Bahçedeki tilkiyi fark eden Gökmen, dolabından çıkardığı etle tilkiyi besledi. "O benim arkadaşım, uğurum. Benim tavuklarıma hiç dokunmuyor yavrum" ifadelerini kullanan Gökmen'in tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

DOST Partisi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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