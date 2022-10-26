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Evinin önünde vurularak öldürüldü

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Evinin önünde vurularak öldürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Osman Ersoy (50), evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Osman Ersoy (50), evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ersoy, oturduğu evin önünde beklerken, henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyarak gelenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Ersoy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Ersoy, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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