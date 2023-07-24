Adana'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kılıç evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda göğsünden tabancayla vurulan Kılıç kanlar içerisinde yere yığıldı. Polis olay yerinde delil çalışmaları yaparken, Kılıç'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayıp öldü

ADANA - Adana'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kılıç evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda göğsünden tabancayla vurulan Kılıç kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık Kılıç'ın öldüğü tespit etti.

Polisin olay yerindeki delil çalışmalarının ardından Kılıç'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.