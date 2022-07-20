Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı KARAMAN'da Cemil S. (23), evine girmek istediği sırada sokak ortasında 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. KARAMAN'da Cemil S. (23), evine girmek istediği sırada sokak ortasında 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Cemil S. hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı. Olay, saat 22.10 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 875 sokakta meydana geldi. Cemil S., iddiaya göre evine girmek isterken sokakta 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Cemil S., ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.