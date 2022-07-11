EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN YORGUN MERMİ İLE YARALANDI ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Akgün (60), evinin önünde bulunan bahçede oturduğu esnada göğüs kısmında acı hissettiğini fark edince mermi isabet ettiğini anladı. Akgün, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis bölgede boş kovan aramaya başladı. Soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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