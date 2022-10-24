Evinin altındaki depoda turnuvaya hazırlanan zabıta memuru, dünya şampiyonu oldu

KOCAELİ'de Darıca Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Atilla Koçak (58), spor salonuna çevirdiği evinin altındaki depoda hazırlanarak Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu. 35 yıldır sayısız madalya, 2 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Koçak, hedefinin 70 yaşına kadar spor yapmak olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Atilla Koçak, evinin altındaki depoda spor aletleriyle hazırlanarak Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 'Grandmaster' kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu. 1987 yılında düzenlenen bilek güreşi turnuvasına bir tavsiye üzerine katılan ve o turnuvadan sonra profesyonel olarak bilek güreşiyle uğraşmaya karar veren Koçak, 35 yıllık sürede sayısız madalya, 2 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği ve 4 Avrupa ikinciliği elde etti.

Atilla Koçak'ın başarısının kendisini hem sevindirdiğini hem de mutlu ettiğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Zabıta personelimiz Atilla Koçak'ın dünya şampiyonu olmasıyla beraber hep birlikte gururlandık. Zaten evveliyatında da gerçekten başarılı, hem bu mesleğe hem de Darıca Belediyesi'ne değer katan nadide bir personelimizdi. Aynı zamanda bilek güreşinde de hepimizi onurlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.