EVİNİN ALTINDAKİ ATÖLYEDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KILIÇ, ZIRH, BIÇAK ÜRETİYOR

BİLECİK (DHA) - BİLECİK Avcılık, Atıcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Sezer Sargıl (46), evinin altında kurduğu atölyesinde miğfer, kılıç, zırh ve bıçak gibi savaş aletlerini geleneksel yöntemlerle üretiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' olarak usta belgesi alan Sargıl, amacının geleneksel savaş aletlerinin müzeleştirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Bilecik'teki seramik fabrikasında iklimlendirme ustası olan Sezer Sargıl, 10 yıl önce evinin altına kurduğu atölyesinde, 400 yıl önce savaşlarda kullanılan miğfer, kılıç, zırh ve bıçak gibi savaş aletlerini geleneksel yöntemlerle üretiyor. Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' olarak usta belgesi almaya hak kazanan Sargıl, savaş aletlerini aslına uygun yaparak yeni nesillere de tanıtmak istediğini söyledi.

'DENEMELER YAPARAK BAŞLADIM'

Çocukluğundan bu yana özellikle kılıçlara merakından atölye kurmaya karar verdiğini ve kısa sürede profesyonel kılıç ustası haline geldiğini belirten Sargıl, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri tarihe merakım olmasından dolayı bu aletleri o günün şartlarda nasıl yapıldığını merak ederek, tarih kitaplarını karıştırarak kendi imkan ve çabalarımla denemeler yaparak başladım. Geleneksel yöntemler ile hazırlanan çok fazla çalışma ve eser bulunmadığını fark ettim. Ben de buradan yola çıkarak hobi olarak başladığım bu sanatın nesilden nesle aktarılması gerektiğini düşünerek sahiplendim. Yaptığım araştırmalar ve yöntemler ile başka illerde buna benzer yapılan ve konunun ustası olan kişilerin görüş ve bilgilerini ortaya koyarak profesyonel kılıç ve bıçak ustası haline geldim. 400 yıl önce savaşlarda kullanılan kılıçları aynı yöntemlerle üretiyorum. Bu kılıçları önemli savaşlarda padişahlar ve paşalar da kullanmıştır. Nasıl yurt dışında insanlar savaşçılarının miğferlerini ofislerinde yaşatıyorsa, bizler de kendi ata yadigarı miğferlerimiz ile ofislerimizi süslemeliyiz. Amacım belirttiğim gibi el emeği, göz nuru geleneksel yöntemler ile hazırlanarak sanata dönüşen bu eserlerin sayısının arttırılarak gelecek nesillerimize almış olduğum bakanlık usta belgesi ile taşımak, perçinlemek oldu."

ESKİ YÖNTEMLERİ KULLANIYOR

Eski dönemlerde savaş aletlerinin geyik boynuzu, şam çeliği, balina yağı, hurma yağı ile yapıldığını belirten Sargıl, şimdi de aynı yöntemleri kullanarak kılıçlar ürettiğini söyleyerek, "Kın kısımlarında manda derisi, kılıçlarda ıhlamur ağacı, kuzu derisi, çamurlukları pirinçten şekil verilerek altın yaldızlı olarak yapıyorum. Doğada kullanılan materyaller tercih edilmektedir. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın destekleri ile hedefim geleneksel savaş aletlerini müzeleştirilmesini sağlayarak bu eserleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunmak" dedi.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise kentin kültürel ve sanatsal değerlerini yaşatmak ve nesilden nesle aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini dile getirip, "Bakanlığımız tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve bakanlık belgeli kılıç ve bıçakçılık ustası olmayı hak kazanan Sezer Sargıl'ı tebrik ediyorum. Yapmış olduğu bu kıymetli ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimize sahip çıkmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bizler de kültürel değerlerimizi yaşatmak adına girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu